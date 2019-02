Der amerikanische Botschafter in Deutschland mag es grosskotzig. Kann man seine Kritik am "Spiegel" wegen der antiamerikanischen "Fakenews", die der Märchenreporter Claas Relotius dort verbreiten durfte, vollkommen nachvollziehen, betreibt Richard Grenell ansonsten amerikanische Wirtschaftspolitik ohne diplomatische Finesse.

Offen drohte er wieder einmal seinen ehemaligen Verbündeten auf dem alten Kontinent: im Irankonflikt, bei den aus seiner Ansicht mangelnden Verteidigungsbemühungen und bei der Gaspipeline Nord Stream 2. "Wenn Deutschland wirklich wegen russischer Nuklearwaffen besorgt ist, sollte es dann nicht darauf verzichten, Moskau mehr Einfluss zu geben, indem es russisches Gas kauft?", lässt er sich in der deutschen Sonntagspresse zitieren.

Wirtschaftsförderung unterm Deckmantel

Die Verknüpfung von Verteidigungspolitik mit Wirtschaftsförderung ist dabei der eigentliche Skandal im amerikanischen Politzirkus. Zwar ist auch die Kritik am Nato-Partner Deutschland nicht haltlos. Denn die Deutsche Bundeswehr ähnelt einer "disfunktionalen Kompanie", um ein geflügeltes Wort, das eigentlich vor Kurzem auf die Deutsche Bank gemünzt wurde, einzusetzen. Allerdings haben sich die amerikanischen Waffenhändler bereits in Stellung gebracht, um der Bundeswehr die F/A-18-Jets von Boeing aufzudrängen. Die Kritik an den mangelnden Verteidigungsausgaben der NATO-Partner zielt also indirekt auf eine Exportförderung der amerikanischen Rüstungsindustrie.

Insider wollen nun wissen, dass die Telefone seit letztem Freitag nicht mehr still standen, seit sich Frankreich im letzten Moment doch auf die Seite Deutschlands gestellt hatte. Und zwar hat Macron einer EU-Richtlinie zugestimmt, welche die Zuständigkeit für Pipelines mit Drittstaaten wie Russland dem Lande zubillige, in welchem die Leitung erstmals aufs europäische Netz trifft. Deutschland darf die umstrittene zusätzliche Erdgas-Pipeline für Nord Stream 2 also zu Ende bauen. Da die Röhren unterm Meer verlegt werden, betrifft der Deal vorderhand nur Deutschland und Russland. Andere Ostseeanrainer wie Dänemark, Finnland, Schweden, Polen und ...

