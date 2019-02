The following instruments on XETRA do have their first trading day 14.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 14.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1953240261 TELIA CO AB 19/34MTN BD02 BON EUR N

CA AAP XFRA AU0000038879 AZURE HEALTH TECH. LTD EQ00 EQU EUR N

CA 8FD XFRA CA32009W1032 FIRST DIVISION VENTURES EQ00 EQU EUR N

CA RR0 XFRA CA77406R1082 ROCKRIDGE RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 2V7A XFRA CA9285834003 VOGOGO INC. EQ01 EQU EUR N

CA HXGC XFRA US4282631070 HEXAGON AB ADR/1 EQ01 EQU EUR N

CA 2V8 XFRA US68373M1071 OPERA LTD. SP.ADR/2 EQ01 EQU EUR N

CA 2IM0 XFRA LI0443398271 WS-HC F.-HANF IN.A.GL.EOR FD00 EQU EUR N