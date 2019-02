The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A15419 ERSTE GP BNK 14/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000A191J0 ERSTE GP BNK AG 14-19 BD00 BON PLN N

CA XFRA DE000A1Z7C39 CONT.RUBBER AM. 15/19 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2AANV3 IKB DT.IND.BK.MTN 16/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0BYJ1 DEKABANK DGZ IHS.7195 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6D302 DEKABANK DGZ OE.PF.2014 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1Z20 LB.HESS.THR.CARRARA02M/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB00MN8 LBBW DL-STUFENZINS 15/19 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000LBB20E8 LBB PF.S.412 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM501 SCHLW-H.SCHATZ.16/19 A1 BD00 BON EUR N

CA XFRA US89236TCU79 TOYOTA MOTOR CRD 16/19MTN BD01 BON USD N

CA TMQM XFRA US89236TCV52 TOYOTA MOTOR CRED 2019FLR BD01 BON USD N

CA RPJG XFRA XS0733696495 REPSOL INTL F. 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA US219350BL89 CORNING 18/68 BD02 BON USD N

CA BBVL XFRA XS1033661866 BBVA SA 14/UND. FLR REGS BD02 BON EUR N

CA NDKD XFRA XS1033923142 NORDLB FPF. 14/19 BD02 BON EUR N

CA AEFT XFRA LU0278938138 ABERD.GL.RES.W.EQ. AADL FD00 EQU EUR N

CA F7R9 XFRA LU0727123662 F.T.I.FDS-T.AFRICA AACCDL FD00 EQU EUR N

CA F7RL XFRA LU0744128231 F.T.I.FDS-T.AFRICA AACCEO FD00 EQU EUR N