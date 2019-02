FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 14.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.415 EUR

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.160 EUR

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.123 EUR

2NV XFRA US29414J1079 ENVIVA PARTNERS LP DL-,10 0.565 EUR

G8O2 XFRA CA73106R1001 POLARIS INFRASTRUCT. 0.132 EUR

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.653 EUR

1ZQ XFRA GB00B19Z1432 PZ CUSSONS LS-,01 0.031 EUR

HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.318 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.019 EUR

D0D XFRA AU000000DDR5 DICKER DATA LTD 0.044 EUR