FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

NX9 XFRA US6512901082 NEWFIELD EXPLOR. DL-,01

BSU XFRA US0556221044 BP PLC SP.ADR/6 DL -,25

R6C XFRA GB00B03MLX29 ROYAL DUTCH SHELL A EO-07

BPE5 XFRA GB0007980591 BP PLC DL-,25

XFRA AU000000MKB5 MOKO SOCIAL MEDIA LTD.

2PY1 XFRA CA45826W1068 INTEGRITY GAMING CORP.

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

R9E XFRA AU000000EDE1 EDEN INNOVATIONS LTD.

DBP2 XFRA LU0354453234 DB PL.-PWM CROCI MUL.R1C

MV8Q XFRA CA60743K4081 MOBIO TECHS INC.