Tagesgewinner war am Mittwoch Osram Licht mit 14,32% auf 40,00 (434% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 4,82%) vor FE Ltd mit 14,29% auf 0,01 (0% Vol.; 1W 60,00%) und Thomas Cook Group mit 9,00% auf 28,58 (92% Vol.; 1W -8,04%). Die Tagesverlierer: TUI AG mit -8,22% auf 9,49 (232% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -29,63%), Zalando mit -4,68% auf 25,68 (96% Vol.; 1W -5,41%), SFC Energy mit -4,25% auf 10,15 (159% Vol.; 1W -6,45%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Rio Tinto (40337,23 Mio.), GlaxoSmithKline (33067,87) und HSBC Holdings (31490,54). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Sberbank (482%), BKS Bank Stamm (480%) und Osram Licht (434%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist GVC Holdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...