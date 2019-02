Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Air France-KLM vor Zahlen von 9,39 auf 10,72 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Er habe angesichts der gesunkenen Treibstoffpreise seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebit) der Fluggesellschaft im vergangenen und in diesem Jahr erhöht, schrieb Analyst Neil Glynn in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Um aber die Bewertung der Aktien deutlich anzukurbeln müsse das Unternehmen wohl glaubwürdig aufzeigen, wie es in Zukunft strukturell höhere Renditen erwirtschaften wolle./la/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 19:21 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0087 2019-02-13/22:29

ISIN: FR0000031122