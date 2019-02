Das Analysehaus RBC hat Air France-KLM von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel auf 10,50 Euro belassen. Vom Tief im Juni 2018 habe die Aktie um 53 Prozent zugelegt, schrieb Analyst Damian Brewer in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Nun aber müsse die Fluggesellschaft die höheren Konsensschätzungen mit ihren Gewinnen rechtfertigen. Angesichts schwächerer Konjunkturdaten nähmen die Risiken zu./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2019 / 17:36 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 00:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-02-14/08:57

ISIN: FR0000031122