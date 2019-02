(DJ Bolsa)-- A Airbus SE disse esta quinta-feira que vai deixar de produzir o avião superjumbo A380, que regista fracas vendas, apesar de ter reportado um lucro recorde e ter dito que vai aumentar a produção de aviões para tirar partido da expansão das viagens aéreas globais e para não ficar atrás da rival Boeing Co.

A Airbus disse que vai parar a produção A380 em 2021, depois de a Emirates, com sede no Dubai, ter reduzido a sua encomenda de A380 em 39 aviões. A companhia aérea estatal vai comprar 40 aviões A330neo e 30 aviões de longo curso A350.

A Airbus disse que o lucro líquido do total do ano subiu 30% para EUR3,1 mil milhões ($3,5 mil milhões) com as entregas de aviões a atingirem um recorde. A empresa atingiu EUR64 mil milhões em vendas.

Os resultados antes de juros e impostos, ou Ebit, ajustados da Airbus subiram para EUR4,8 mil milhões face a EUR2,4 mil milhões. Este indicador deve crescer 15% este ano, disse a empresa.

A companhia disse que as entregas devem voltar a subir em 2019. A Airbus disse que vai entregar entre 880 e 890 aviões este ano, depois de entregar 800 em 2018.

A Airbus disse que gerou EUR2,9 mil milhões em free cash flow antes de fusões & aquisições e financiamento de clientes no ano passado. Este indicador deve subir para EUR4 mil milhões este ano.

- Por Robert Wall (robert.wall@wsj.com)

Traduzido para a Dow Jones Newswires pela Webtexto (AMS; PBC)

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2019 02:41 ET (07:41 GMT)