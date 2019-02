Der deutsche Leitindex hat auch den dritten Handelstag in dieser Woche mit Gewinnen abgeschlossen. Allerdings fiel das Plus nicht ganz so groß aus wie am Montag und am Dienstag. Gestern schloss der DAX knapp 0,4 Prozent höher bei 11.167 Punkten.



Marktidee: Aurubis Aurubis hat gestern Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Der Konzern kämpft mit einem niedrigeren Kupferpreis und verbuchte einen Gewinn- und Umsatzrückgang. Die Aktie hielt sich trotzdem gut. Charttechnisch kämpft der Kurs gerade darum, einen mittelfristigen Boden zu bilden. Dafür muss die Aktie aber noch einen wichtigen Widerstand überwinden.