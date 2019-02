Die europäischen Börsen konnten zur Wochenmitte den dritten Gewinntag in Folge verzeichnen. Weiter beflügelt die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China und die Vermeidung eines weiteren US-Regierungsstillstands den Optimismus der Investoren. Lediglich Spanien schloss minimal tiefer, das Land steht wieder vor einer Neuwahl, nachdem die katalanischen Unabhängigkeitsparteien, auf deren Unterstützung die Regierung angewiesen ist, gegen den Haushaltsplan gestimmt hatten. In der Branchenübersicht gab es kaum Verlierer, am deutlichsten konnten die Rohstoffwerte mit einem Plus von 2,0% anziehen. Im Chemiesektor war Akzo Nobel das Zugpferd. Das Jahresergebnis des Farben- und Lackeherstellers übertraf die Erwartungen und die ...

