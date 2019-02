Die Volkswagen -Sparte der leichten Nutzfahrzeuge hat zu Jahresbeginn deutlich mehr Fahrzeuge an die Kunden ausgeliefert. Im Januar wurden den Kunden weltweit 39 500 Fahrzeuge übergeben - ein Plus von 14,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Vor allem die europäischen Kernmärkte Deutschland, Großbritannien, Spanien, Frankreich und Italien legten um 24,9 Prozent auf 26 700 Stück zu. "Wir sind zuversichtlich, dass sich der positive Trend auch in den nächsten Monaten fortsetzen wird", sagte Vertriebsvorstand Heinz-Jürgen Löw. Das Türkei-Geschäft brach allerdings mit einem Minus von 39,7 Prozent auf 850 Fahrzeuge ein./tst/DP/tav

ISIN DE0007664039

AXC0114 2019-02-14/09:31