Covestro-Anleihe mit 5,15% Zinsen und 50% Sicherheitspuffer

Innerhalb des Zeitraumes von Februar 2018 bis Dezember 2018 brach der Kurs der Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144) um 58 Prozent von 98,78 Euro auf 41,42 Euro ein. Seit dem Jahresbeginn 2019 konnte sich der Kurs der Aktie des zu den weltweit führenden Herstellern hochwertiger Polymer-Werkstoffe zählenden Konzerns deutlich von den 12-Monatstiefstständen im Bereich von 41,50 Euro nach oben hin absetzen. In den jüngsten Expertenanalysen wurde die Covestro-Aktie mit Kurszielen von bis zu 57 Euro zum Kauf empfohlen.

Für Anleger, die mit Hilfe der auf nach wie vor reduziertem Kursniveau notierenden Covestro-Aktie Zinserträge von mindestens fünf Prozent erwirtschaften wollen und den Kapitaleinsatz durch einen hohen Sicherheitspuffer bewahren wollen, könnte die derzeit zur Zeichnung angebotenen Erste Group-Fix Kupon Express-Anleihe auf die Covestro-Aktie für eine Investition interessant sein.

5,15% Zinsen pro Jahr und 50% Sicherheitspuffer

Der Schlusskurs der Covestro-Aktie vom 27.2.19 wird als Ausübungspreis für die Anleihe fixiert. Wird der Ausübungspreis beispielsweise bei 49 Euro fixiert, dann wird sich ein Nennwert der Anleihe von 1.000 Euro auf (1.000:36)=20,40816 Covestro-Aktien beziehen. Bei 50 Prozent des Ausübungspreises wird die ausschließlich am letzten Bewertungstag (21.2.23) aktivierte Barriere liegen. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktie erhalten Anleger an den im Jahresabstand angesetzten Zinsterminen einen fixen Kupon in Höhe von 5,15 Prozent gutgeschrieben.

Notiert die Aktie an einem der ebenfalls im Jahresintervall angesetzten Bewertungstage auf täglicher Schlusskursbasis auf oder oberhalb des Ausübungspreises, dann wird die Anleihe mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent und der Zinszahlung in Höhe von 5,15 Prozent vorzeitig zurückbezahlt. Die Chance auf weitere Zinszahlungen erlischt im Fall der vorzeitigen Rückzahlung. Läuft die Anleihe bis zum letzten Bewertungstag, dann wird die Rückzahlung ebenfalls mit 100 Prozent erfolgen, wenn die Aktie an diesem Tag oberhalb der 50-Prozent-Barriere notiert. Hält sich der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb der Barriere auf, dann erhalten Anleger für jeden Nominalwert von 1.000 Euro 27 Covestro-Aktien geliefert. Der Gegenwert des Bruchstückanteils von 0,40816 Aktien wird Anlegern gutgeschrieben.

Das Erste Group-Fix Kupon Express-Anleihe auf die Covestro-Aktie, maximale Laufzeit bis 28.2.23, ISIN: AT0000A269T3, kann derzeit in einer Stückelung von 1.000 Euro erworben werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Express-Anleihe mit fixem Kupon ermöglicht Anlegern einen Jahresbruttoertrag von 5,15 Prozent, wenn die Covestro-Aktie in vier Jahren nicht unterhalb der 50 Prozent-Barriere notiert.

Quelle: zertifikatereport.de