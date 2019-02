Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Franken belassen. Analyst Daniele Brupbacher wies in einer ersten Einschätzung am Donnerstag darauf hin, dass die schweizerische Bank zunehmend auf stabile, wiederkehrende und weniger von den Märkten abhängige Erträge setze. Im Investmentbanking habe das Haus im Aktienhandel schwächer abgeschnitten, dafür aber im Anleihengeschäft besser./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 07:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-02-14/13:30

ISIN: CH0012138530