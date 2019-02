Wien (www.fondscheck.de) - Nicolas Moreau hat einen neuen Job, so die Experten von "FONDS professionell".Der Ex-DWS-Chef habe in London eine eigene Unternehmensberatung gegründet: Ladbroke Advisory solle Asset Manager und Fintechs bei Fragen zu Produkten und Geschäftsstrategien unterstützen. Das melde das englischsprachige Branchenportal "Financial News" (FN). "Im Moment bin ich mein einziger Angestellter", habe Moreau der FN gesagt. "Ich kann aber Experten aus der Branche zur Hilfe holen. Aber Ladbrok Advisory wird sicher nie eine große Firma werden." ...

