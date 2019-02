DGH Deutsche Grundwert Holding AG - Aktionäre beschließen Barkapitalerhöhung für den Aufbau des Geschäftsbereiches Pflegeimmobilien sowie Satzungsänderung DGAP-News: DGH Deutsche Grundwert Holding AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung DGH Deutsche Grundwert Holding AG - Aktionäre beschließen Barkapitalerhöhung für den Aufbau des Geschäftsbereiches Pflegeimmobilien sowie Satzungsänderung 14.02.2019 / 15:43 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Berlin, 14. Februar 2019. Die Aktionäre der DGH Deutsche Grundwert Holding AG, Berlin (WKN: A0B6VN, ISIN: DE000A0B6VN9), haben auf der außerordentlichen Hauptversammlung vom 13.02.2019 mit 100% Zustimmung eine Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlagen beschlossen. Auf der Hauptversammlung waren 100% des Grundkapitals vertreten. Die Beschlussvorschläge zu allen Tagesordnungspunkten wurden einstimmig angenommen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll gegen Bareinlagen von EUR 400.000 um bis zu EUR 6.600.000 auf bis zu EUR 7.000.000 durch Ausgabe von bis zu 6.600.000 neuen auf den Inhaber lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie erhöht werden. Der Ausgabebetrag wurde auf EUR 1,50 je Aktie festgelegt. Die neue Satzung der DGH Deutsche Grundwert Holding AG, ausgerichtet an dem neuen Unternehmensgegenstand, wurde einstimmig beschlossen. Damit sind die vorbereitenden Arbeiten zur Neuausrichtung der DGH Deutsche Grundwert Holding AG als Managementgesellschaft für anlageorientierte Immobilien-Investments abgeschlossen. Aufbau Geschäftsbereich Pflegeimmobilien Die DGH Deutsche Grundwert Holding AG plant, den Mittelzufluss zur Finanzierung ihrer Wachstumspläne, insbesondere zum Aufbau ihres Immobilienportfolios im Geschäftsbereich Pflegeimmobilien, zu verwenden. "Bei Pflegeimmobilien spielen die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die Qualität des Betreibers und die Kompetenz der Architekten eine sehr entscheidende Rolle" sagt Vorstandsvorsitzender Frank Peinelt. Diese Kompetenz bezieht die DGH aus ihrem Netzwerk mit erfahrenem und namhaftem Partner aus diesem Bereich. In Deutschland sind mehr als 2,5 Millionen Menschen auf Unterstützung angewiesen. Pflegeimmobilien, insbesondere generationsübergreifende Pflegekonzepte, rücken daher immer stärker in den Fokus. Mit "New Generation Investment" beabsichtigen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten den stattfindenden Wandel des Marktes mit zukunftsorientierten Projekten mitzugestalten. "Im Sinne unserer Aktionäre und Investoren bietet dieser Markt gute Renditemöglichkeiten, die wir unter Beachtung von "New Generation Investment" mit den individuellen Anforderungen und Bedürfnissen der Immobilien-Nutzer erschließen werden", so Michael Power, der im Vorstand der DGH mit für die strategische Ausrichtung und die Betreuung der Investoren verantwortlich ist. DGH beabsichtigt, in den kommenden Monaten ihre Angebote im Bereich des anlageorientiertem Immobilien-Investments für institutionelle Anleger, Rentenfonds, Family Offices und UHNWI aufzubauen. Der Vorstand Frank Peinelt Michael Power Kontakt DGH Deutsche Grundwert Holding AG Frank Peinelt, Michael Power Landsberger Allee 366 D-12681 Berlin Telefon: +49 (0) 30 / 52 0044 208 E-Mail: info@dgh-germany.com Internet: www.dgh-germany.com Disclaimer Aussagen in diesem Bericht, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen. 