Enttäuschende US-Konjunkturdaten haben amerikanischen Staatsanleihen am Donnerstag Auftrieb verliehen. Zum Handelsauftakt wurde gemeldet, dass die Umsätze im amerikanischen Einzelhandel im Dezember überraschend gesunken sind. Sie fielen um 1,2 Prozent im Monatsvergleich und damit so stark wie seit neun Jahren nicht mehr.

Bis zum Nachmittag hatte die Hoffnung auf ein Ende des Handelsstreits zwischen den USA und China für mehr Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt. Mit der Veröffentlichung der enttäuschenden Daten zum Umsatz im amerikanischen Einzelhandel während der Weihnachtszeit suchten Investoren wieder verstärkt vergleichsweise sichere Staatsanleihen.

Außerdem war im frühen Handel bekannt geworden, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche überraschend gestiegen waren. Im weiteren Handelsverlauf stehen keine weiteren wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, die für neue Impulse am US-Rentenmarkt sorgen könnten.

Zweijährige Anleihen stiegen um 2/32 Punkte auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 2,49 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen 9/32 Punkte auf 100 5/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,46 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen gewannen um 16/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,64 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren legten um 27/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 2,99 Prozent./jkr/bgf/fba

AXC0249 2019-02-14/15:54