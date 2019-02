Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-14 / 15:24 · *Kita in Virtual Reality:* Entdecken Sie unsere Kita Wolkenzwerge in spektakulärer 360 Grad-Optik. · *pme Kita-App:* Handschriftliche Dokumentationen waren gestern. Dank der Kita-App in unseren über 60 Kindertageseinrichtungen haben die pädagogischen Fachkräfte mehr Zeit für die Kinder. · *Neues Sprachkonzept mit Karl Klecks und Lilo Lausch:* Gemeinsam mit dem wissenschaftlich evaluierten Programm "Lilo Lausch - Zuhören verbindet" der Stiftung Zuhören haben die pme Lernwelten ein Konzept entwickelt, dass u.a. die Mehrsprachigkeit von Kindern fördert, die englische Sprache in den Alltag integriert und eine von Werten geprägte Zuhörkultur anregt. *(Köln, 14.02.2019) Kita hautnah und in Virtual Reality erleben, digitale Medienpädagogik greifbar erfahren und ein Sprachkonzept in Lebensgröße bestaunen: Von 19. bis 23. Februar 2019 stellen sich die pme Lernwelten als größter privater Anbieter von über 60 Bildungseinrichtungen und auf der Bildungsmesse didacta in Köln vor (Halle 9, Stand D.101). * *Virtual Reality: Erleben Sie den Beruf des Erziehers virtuell und in 360* Wer Kitaluft in den Einrichtungen der pme Familienservice Gruppe schnuppern möchte, muss nicht mehr zwingend hingehen. Die pme Lernwelten kommen jetzt zu interessierten Pädagogen und Schulabsolventen - virtuell und in 360 . In Kooperation mit dem Berufsorientierungsangebot "Dein erster Tag" von Schule Plus macht der pme Familienservice den Alltag der Pädagogen in einer ihrer Einrichtungen für didacta-Besucher erlebbar - unabhängig von Ort und Zeit. Mithilfe moderner VR-Technologie (Virtual Reality) können Messebesucher frei durch die Räume der Kita Wolkenzwerge in Berlin laufen. Ein Erlebnis der besonderen Art! Weitere Informationen gibt es unter: www.familienservice./vr360 [1]. *Neue Kita-App: Weniger Dokumentation, mehr Zeit für die Kinder* In den pme-Lernwelten spielen digitale Medien eine wichtige Rolle. Ein Highlight am didacta-Stand des pme Familienservice ist die Einbindung von digitalen Lösungen in der Medienpädagogik sowie in der Organisation und der Kommunikation mit den Eltern. "_Digitale Medien haben bei uns ihren festen Platz. Ob die Kinder mit dem Tablet fotografieren und digitale Collagen basteln, selbst Hörspiele aufnehmen oder mit dem fröhlichen Roboter Cubetto erste Erfahrungen im Programmieren sammeln: Wir unterstützen Kinder, sich in der digitalen Welt kreativ und selbstbestimmt zu bewegen_", sagt Pädagoge und Digitalexperte Benjamin-Hendrik Mahl vom pme Familienservice. Von unseren digitalen Lösungen profitieren auch Teams in den Einrichtungen und die Eltern. Alles rund um Planung, Dokumentation und Kommunikation wird in den pme Lernwelten über die Kitasoftware nemBørn abgewickelt. Das Herzstück ist die Elternapp: Sie vereinfacht die Kommunikation zwischen Eltern und den pädagogischen Teams und sorgt dafür, dass Eltern am Leben ihres Kindes in der Einrichtung teilhaben können. *Die Welt der Sprache mit Karl Klecks entdecken* Das grüne pme-Lernwelten Logo, der Klecks, ist zum Leben erweckt worden. Seit 2018 hüpft das quirlige grüne Maskottchen namens Karl Klecks als flauschige Handpuppe und lustige Comicfigur durch alle pme-Kindertageseinrichtungen. Seine Mission: Kindern spielerisch die englische Sprache vermitteln. Mit Quasselstrippe Karl Klecks erfahren Kinder, dass Sprechen Spaß und Sinn macht - Erlebtes in eigene Worte zu fassen und mit Anderen zu teilen - eine wichtige Voraussetzung für das Lesen- und Schreiben lernen und ein wertschätzendes Miteinander. *Besuchen Sie uns auf der didacta in Köln* Die Messe findet vom 19. bis 23. Februar 2019 auf dem Kölner Messegelände statt. Sie ist täglich von 9.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Besuchen Sie uns an Stand D.101 in Halle 9.1. Wir freuen uns auf Sie!

*Die pme Familienservice Lernwelten als Arbeitgeber* Der pme Familienservice Lernwelten zählt mit über 60 Kindertagesstätten bundesweit zu den größten privaten Einrichtungsträgern. Berufstätigen Eltern eine betriebsnahe Betreuung ihrer Kinder zu ermöglichen, versteht der pme Familienservice als echtes Bekenntnis von Unternehmen zum Thema Vereinbarkeit. Im Mittelpunkt der Pädagogik stehen flexible Betreuungszeiten, eine gesunde Ernährung und vor allem eine qualitativ hochwertige Pädagogik. Daher suchen wir stets motivierte Teammitglieder, die Lust haben, in unseren bunten Teams mitzuwirken. Tolle Benefits warten wie eine an TVÖD / SuE angelehnte Vergütung, 30 Tage Urlaub, Nutzung unseres Dienstleistungsportfolios, gute Weiterbildungsmöglichkeiten und Entwicklungschance, ein vielfältiges Sport- und Gesundheitsangebot und viele weiterte Mitarbeitervergünstigungen und vieles mehr. 