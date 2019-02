Der GBP/USD konnte die Erholung, zu der es mit den enttäuschenden US Daten gekommen war, nicht ausbauen und so bleibt er in Reichweite des 1-Monatstief. Der US-Dollar musste einen starken Schlag erleiden, nach dem die monatlichen US Einzelhandelsumsätze enttäuschend ausgefallen waren. Die Einzelhandelsumsätze sind auf Monatsbasis um -1,2 % gefallen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...