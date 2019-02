Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-14 / 15:30 *Pressemitteilung* *Veränderungen in der Geschäftsführung von HQ Capital* - Dr. Bernd Türk in die Geschäftsführung von HQ Capital berufen - Dr. Georg Wunderlin scheidet zum 31.03.2019 aus Geschäftsführung von HQ Capital aus - Weiterer Ausbau der führenden Marktposition in Private Equity und Real Estate *Bad Homburg/New York 14.02.2019* - Dr. Bernd Türk, bislang Sprecher der Geschäftsführung der Harald Quandt Holding, wird in die Geschäftsführung von HQ Capital berufen. Dr. Türk ist ausgewiesener Finanzexperte mit über 25 Jahren Erfahrung in der Finanz- und Kreditwirtschaft. Türk folgt auf Dr. Georg Wunderlin, der auf eigenen Wunsch zum 31. März 2019 aus der Geschäftsführung von HQ Capital ausscheidet, um sich neuen Herausforderungen außerhalb von HQ Capital zu stellen. Seit 2012 war Wunderlin zunächst als COO, seit 2016 als CEO für HQ Capital verantwortlich. Gabriele Quandt, Gesellschafterin der Harald-Quandt Gruppe: "Die Familie Harald Quandt und der Aufsichtsrat von HQ Capital danken Dr. Wunderlin herzlich für seinen großen Beitrag zur Weiterentwicklung von HQ Capital in den letzten Jahren und wünschen ihm alles Gute. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Türk in neuer Funktion bei HQ." Dr. Georg Wunderlin: "Wir konnten im Jahr 2018 erneut Rekordzuflüsse von Investorengeldern verbuchen. Mit einem exzellenten Team und beeindruckenden Kundenkreis, ist das Unternehmen damit hervorragend für die Zukunft aufgestellt. Herrn Dr. Türk gratuliere ich herzlich zur neuen Aufgabe und wünsche ihm und dem HQ Capital Team viel Erfolg für die Zukunft." Dr. Bernd Türk: "HQ Capital ist optimal für weiteres Wachstum positioniert. Ich freue mich das Team und das Unternehmen in der weiteren Entwicklung zu begleiten." HQ Capital plant ihren Wachstumskurs fortzusetzen und die führende Marktposition als Spezialist für Private Equity und Real Estate Investments weiter auszubauen. Über HQ Capital HQ Capital ist ein globaler alternativer Assetmanager, der seit 1989 in Private Equity und U.S. Real Estate für Institutionen und Family Offices investiert. Mit einem verwaltetem Gesamtvermögen von US$12 Milliarden bei mehr als 145 Mitarbeitern in über 10 Büros weltweit, verfügt HQ Capital über die notwendige Plattform und die Expertise um effektiv Kapital in privaten Märkten zu allokieren. www.hqcapital.com [1] Medienkontakt Ulrich von Rotenhan l Head of Communications & Investor Relations l press@hqcapital.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: HQ Capital GmbH & Co. KG 2019-02-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 776187 2019-02-14 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d2c4790a460be5d63b43e6176cd52645&application_id=776187&site_id=vwd&application_name=news

