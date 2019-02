Beaverton, Oregon und Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) -



VERANSTALTUNG: Digimarc Corporation, Entwickler der Intuitive Computing Platform (ICP), die sich durch den Digimarc Barcode auszeichnet, ist auf der EuroCIS vertreten, der führenden Messe für Handelstechnologie in Europa. Digimarc stellt mit dem langjährigen Partner Microsoft aus und wird unter anderem seine Smart Store Associate-Lösung in Verbindung mit dem Microsoft Surface Go demonstrieren. Digimarc and Microsoft arbeiten seit langem zusammen, um die betriebliche Effizienz im Einzelhandel bei gleichzeitiger Steigerung der Kundenbindung zu verbessern. Die beiden Unternehmen hatten bereits zu einem früheren Zeitpunkt angekündigt die Digimarc Scanning-Software direkt in Windows 10 zu integrieren. Digimarc wird darüber hinaus mit einer Reihe von Vorführungen die Digimarc Barcode-Vorteile für den Einzelhandel veranschaulichen, darunter einfaches Scannen an der Kasse, verbessertes Bestandsmanagement und umfassende Track-and-Trace-Fähigkeiten durch eine serialisierte Verpackungsdrucklösung mit Link von HP Inc. VERANSTALTUNGSTERMIN: 19. - 21. Februar 2019 VERANSTALTUNGSORT: Messe Düsseldorf, Microsoft-Stand, Stand F39/Halle 9, Düsseldorf, Deutschland ANSPRECHPARTNER VOR Vor Ort anwesend sind: ORT: Digimarcs Aimee Arana, EVP, Sales & Business Development; Burcin Sezgen, Territory Manager Europe; Claudius Jaeger, Sales Director Europe; Dave Wheat, Director, Global Alliances, Platform & Product Strategy; und Carolien Bastiaans, Sales & Marketing Coordinator.



Informationen zu Digimarc



Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) ist ein Vorreiter im Bereich der automatischen Identifizierung von Alltagsgegenständen wie Produktverpackungen und praktisch allen Medien wie Print-, Bild- und Audiomedien. Auf der Grundlage der patentierten Intuitive Computing Platform (ICP) stellt Digimarc innovative und umfassende Technologien für die automatische Identifizierung von Gegenständen zur Verfügung, die das Suchen vereinfacht und die Beschaffung von Informationen mit einer unvergleichlichen Zuverlässigkeit, Effizienz und Sicherheit revolutioniert. Digimarc verfügt über ein weltweites Portfolio von mehr als 1.100 erteilten und angemeldeten Patenten, die Innovationen wie hochmoderne Identifikationstechnik, den Digimarc Barcode, die Digimarc Discover® Software für das Scannen von Barcodes und vieles mehr umfassen. Die Technologien des in Beaverton, Oregon, ansässigen Unternehmens kommen unter anderem bei führenden Einzelhändlern und Verbrauchermarken, internationalen Banken, US-Behörden, Filmproduktionsgesellschaften und Sport-Franchisesystemen zum Einsatz. Besuchen Sie digimarc.com und folgen Sie @digimarc, um mehr über den Barcode of Everything zu erfahren.



