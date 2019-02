New York - Überraschend schwache US-Wirtschaftsdaten haben am Donnerstag auf die Stimmung an der Wall Street gedrückt. Der Dow Jones Industrial büsste kurz nach dem Handelsstart 0,70 Prozent auf 25 365,09 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,56 Prozent auf 2737,56 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,27 Prozent auf 6997,15 Punkte abwärts.

Die Umsätze im US-Einzelhandel ...

