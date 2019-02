Wiesbaden (ots) - Mit einem Rekordergebnis schließt der Holzgroßhändler BECHER (www.becher-holz.de) das Geschäftsjahr 2018 ab. Erstmals wurde die Umsatz-Schallmauer von 100 Millionen Euro durchbrochen. Im gesamten Jahr wurden dabei Produkte mit einem Gesamtgewicht von 75.500 Tonnen vertrieben. Alleine an Fußbodenbelägen verkaufte BECHER im Jahr 2018 eine Fläche von 750.000 Quadratmetern. "Für BECHER ist das eine enorme Leistung und spricht für den gefragten Werkstoff Holz und seine langfristige Zukunft. Darüber hinaus wächst das Sortiment stetig um viele weitere Materialien, die vom Handwerk benötigt werden, wie z. B. Mineralwerkstoffe", sagt Michael Köngeter, seit 2018 Geschäftsführer der BECHER Unternehmensgruppe.



Meilensteine für das Unternehmen



Mit einem Hallenneubau und Investitionen in einen umfangreichen Maschinenpark an den Standorten Oberhausen und Maintal vergrößerte BECHER im vergangenen Jahr seine Flächen und seinen Leistungsumfang. Hinzu kommt die Expansion im Saarland: Mit der Übernahme des neuen Standortes in St. Wendel wurde im April 2018 das vierte Zentrallager der BECHER Gruppe eröffnet. Auch das Leistungsangebot verbessert sich. Als Holzgroßhandel denkt und arbeitet BECHER interdisziplinär, um dem Handwerk umfassende Lösungen aus einer Hand bieten zu können. So hat sich das Holzbearbeitungszentrum HBZ am Standort Maintal fest etabliert und bietet Zuschnittleistungen auf höchstem Niveau. "Modernste Technik, ein hochwertiges und umfangreiches Produktsortiment, serviceorientiertes Handeln und - nach wie vor - der persönliche und direkte Kontakt zu unseren Kunden tragen zu einer vertrauensvollen und partnerschaftlichen Kundenbeziehung bei. Das ist für uns besonders wichtig", so Thomas Kistner, Geschäftsleiter am Standort Maintal.



Neue Maßstäbe in der Branche



Mit der BECHER Akademie bietet der Holzgroßhändler seit letztem Jahr Fort- und Weiterbildung für Holzverarbeiter, Handwerker und Projektleiter an. Zu dem Programm 2019 gehören neben Basis- und Aufbauschulungen zum Mineralwerkstoff HI-MACS® (https://www.becher-holz.de/produkte/plattenwerkstoffe/hi-macs/) auch Verarbeiterschulungen zum Thema "Der Schreiner im Bad". Neu sind außerdem Infoabende zu nachhaltigem Bauen oder der Digitalisierung im Tischler- und Schreinerhandwerk. "Das sind immer wichtiger werdende Themen, bei welchen wir unsere Kunden unterstützen möchten", erklärt David Wolf, Leiter der BECHER Akademie.



Für die Umwelt: Papier einsparen



Wie wertvoll der Rohstoff Holz ist, wird auch bei den Geschäftsprozessen deutlich: Im erfolgreichen Jahr 2018 wurden 650.000 Vertriebsbelege mit 1.350.000 Seiten erfasst. Knapp 90 Prozent hiervon werden komplett papierlos versendet: So wird die Umwelt geschont und wertvolle Rohstoffe eingespart.



Die BECHER GmbH & Co. KG (www.becher-holz.de) gehört als ein 1936 gegründetes Familienunternehmen zu den führenden Holzgroßhändlern in Deutschland. Über 400 Mitarbeiter sind an zwölf Standorten im Westen Deutschlands beschäftigt. Der "Partner des Handwerks" verfügt über 95.000 Quadratmeter Lagerfläche und über 8.500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Zum Kernsortiment zählen Plattenwerkstoffe, konstruktives Vollholz, Türen, Bodenbeläge und Terrassendielen. Dank der vier Zentralläger und der vernetzten Logistik innerhalb der Unternehmensgruppe kann BECHER seinen Kunden ein breites Sortiment bei hoher Produktverfügbarkeit bieten.



