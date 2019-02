Überraschend schwache US-Wirtschaftsdaten und trübe Aussichten des Softdrinkgiganten Coca-Cola haben am Donnerstag auf die Stimmung an der Wall Street gedrückt. Der Dow Jones Industrial büßte im frühen Handel 0,42 Prozent auf 25 435,98 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,36 Prozent auf 2743,06 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,08 Prozent auf 7009,95 Punkte abwärts.

Die Umsätze im US-Einzelhandel waren im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 1,2 Prozent gesunken und damit so stark wie zuletzt vor neun Jahren. Volkswirte hatten hingegen mit einem leichten Zuwachs gerechnet.

Zudem stiegen die wöchentlich veröffentlichten Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend, auch wenn die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt immer noch sehr robust bleibt. Allerdings trübten die Daten die Erwartung an das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts im vierten Quartal, hieß es von der Helaba. Zugleich aber würden auch die Aussichten auf Leitzinsanhebungen gedämpft, was für Aktien in der Regel positiv ist, da steigende Zinsen die Attraktivität alternativer Anlageformen wie etwa Anleihen erhöhen.

Die wieder aufgenommenen Gespräche im Handelsstreit zwischen den USA und China kurz vor dem am 1. März auslaufenden Ultimatum bewegten indes kaum. Zwei Tage lang wollen Chinas Vize-Premierminister Liu He, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und der US-Finanzminister Steven Mnuchin nun in Peking über ihre Differenzen im Zollkonflikt sprechen.

Unter den Einzelwerten im Dow zogen vor allem die Anteile von Coca-Cola nach enttäuschenden Zahlen zum Schlussquartal 2018 sowie einem schwachen Ausblick auf 2019 Aufmerksamkeit auf sich. Sie sackten zuletzt um 7 Prozent ab, zeitweise waren es sogar fast 8 Prozent. Das war der heftigste Tagesverlust seit mehr als zehn Jahren. Moniert wurde vor allem, dass das Management für 2019 von einem schwächeren Umsatzwachstum ausgeht und beim Ziel für das bereinigte Ergebnis je Aktie deutlich unter den Prognosen der Analysten blieb.

Cisco legten zugleich an der Spitze des US-Leitindex um 3,6 Prozent zu. Der Internet-Ausrüster rechnet im laufenden Quartal mit einem Umsatzanstieg um 4 bis 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Angesichts zunehmender konjunktureller Sorgen schlage sich Cisco erstaunlich gut, kommentierte etwa JPMorgan-Analyst Samik Chatterjee die Aussagen.

Im S&P 100 gingen die Papiere der AIG nach vorgelegten Zahlen auf Talfahrt und büßten 8,4 Prozent ein. Naturkatastrophen hatten das abgelaufene Quartal belastet und dem Versicherer einen Verlust eingebrockt.

Die Aktien des Kosmetikherstellers Avon Products und des Aromen- und Duftstoffe-Produzenten IFF büßten nach der Vorlage ihrer Quartalsberichte ebenfalls deutlich zwischen 6 und 8 Prozent ein./ck/fba

