Ein Mitglied der US-Notenbank Fed hat ein baldiges Ende des Bilanzabbaus der Notenbank signalisiert. "Die Normalisierung der Bilanzsumme sollte im späteren Jahresverlauf zu einem Ende kommen", sagte Lael Brainard, Mitglied im Board der US-Notenbank am Donnerstag dem Fernsehsender CNBC.

Die US-Notenbank hatte in der Finanzkrise ihre Bilanzsumme massiv ausgeweitet. Derzeit reinvestiert sie auslaufende Anleihen teilweise nicht. Angesichts der sich abschwächenden Konjunktur und den Turbulenzen an den Aktienmärkte wurde immer wieder gefordert, dass die Fed den Bilanzabbau stoppt. Die Fed hatte zuletzt deutlich gemacht, dass sie für längere Zeit mit einer höheren Bilanzsumme plant.

Die Abwärtsrisiken für den wirtschaftlichen Ausblick hätten definitiv zugenommen, sagte Brainard. Sie verwies auch auf die schwachen Einzelhandelsdaten im Dezember. Sie schaue zudem auch "sehr aufmerksam" auf den internationalen Ausblick.

Der grundlegende Wirtschaftstrend in den USA sei jedoch ziemlich solide, sagte Brainard. Die Beschäftigungsentwicklung sei weiterhin günstig. Sie bleibe bei ihrer Einschätzung, dass die Geldpolitik zunächst abwarten solle. An den Finanzmärkten wird in diesem Jahr keine Leitzinserhöhung mehr erwartet./jsl/jkr/fba

AXC0278 2019-02-14/17:08