Der Aktienkurs stieg hier zuletzt über das Bollinger Band, in diesem Monat ging es aber wieder zurück ins Band. Der Super Trend befindet sich auch noch unter dem Kurs, das könnte erstmal so bleiben. Der Relative Stärke Index kam in den neutralen Bereich zurück, zuvor war er im überkauften Gebiet zu finden. Das Gleiche gilt auch für den OBOS, denn dieser liegt jetzt auch knapp unter dem überkauften Bereich und könnte sich in nächster Zeit weiter von ihm entfernen.

Es wird enger und enger im ... (Johannes Weber)

