Der Aktienkurs steigt hier immer weiter nach oben, die Bewegungen nach oben sind aber nur sehr klein. Der Super Trend liegt auch noch weiterhin über dem Aktienkurs, was es dem Kurs schwer macht nach oben zu steigen. Der Relative Stärke Index liegt gerade in der neutralen Zone, dort befindet er sich schon etwas länger. Der OBOS kam gerade aus dem überverkauften Bereich zurück, er bewegte sich zweimal hintereinander in diesen Extrembereich.

Im 4-Stundechart sieht es schon viel besser aus!

(Johannes Weber)

