Szigetszentmiklós (ots) - In China wurde, die auch in Deutschland beliebte Marke JULIUS-K9®, zur "Beliebtesten Marke der Benutzer" gewählt. Das Unternehmen bietet seine Hundegeschirre und Leinen, aus hauptsächlich deutschen Grundmaterialen und europäischer Montage, schon seit mehr als 8 Jahren auf dem chinesischen Markt an. Umfragen zufolge gibt es in chinesischen Städten ungefähr 73,5 Millionen Haushalte mit Hunden oder Katzen, wobei die Tierhalter 2018 im Durchschnitt 5016 RMB (ca. 750 USD) für ihre Haustiere ausgegeben haben, was im Gegensatz zu 2017 eine Zunahme um 15% bedeutet. Der Umfang des chinesischen Pet Marktes (Hunde und Katzen Marktes) betrug in 2018 170,8 Milliarden RMB, das heißt ungefähr 24,9 Milliarden USD. Den Daten der White Paper on China's Pet Industry zufolge, beträgt der jährliche Anstieg 27%.



Die Preisverleihung fand am 10.01.2019 in Peking statt, im Renaissance Beijing Capital Hotel (????????). Organisiert wurde die Veranstaltung vom Dog Network (???) und LingdangChongwu?????). Die offizielle und englische Benennung der Preisverleihung lautete: The Awards Ceremony of Pet Industry Users' Favorite Brands of 2018.



Das Produkt "Leads" von JULIUS-K9® hat in der Kategorie Produkte zur Führung der Haustiere den Titel "Beliebteste Marke der Benutzer" gewonnen. Es ist keine Kunst zu erraten, dass die beliebtesten Produkte von JULIUS-K9® die Hundegeschirre sind, deren herausragendes Designs zum wiederholten Mal internationale Anerkennung erhält.



Kontakt: K9-Sport Kft.,info@julius-k9.hu, Tel.: +36-24-515-560