Schwache Konjunkturdaten aus den USA haben den Dax am Donnerstag etwas belastet. Der deutsche Leitindex schloss nach einem freundlichen Start 0,69 Prozent tiefer bei 11 089,79 Punkten und beendete so eine dreitägige Gewinnserie. Der MDax aber hielt sich noch im Plus und legte um 0,35 Prozent auf 23 929,42 Punkte zu. Der Index der mittelgroßen Unternehmen profitierte von guten Unternehmensbilanzen und starken Exportdaten aus China.

Im Dezember waren die Umsätze im US-amerikanischen Einzelhandel überraschend gesunken. Sie fielen in der Phase des wichtigen Weihnachtsgeschäfts um 1,2 Prozent im Monatsvergleich und damit so stark wie seit neun Jahren nicht mehr./la/fba

