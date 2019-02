Baden-Baden (ots) - Samstag, 16. Februar 2019 (Woche 8)/14.02.2019



01.15 Uhr Sendung wird mit VT-UT und als Hörfilm-Version ausgestrahlt!



01.15 Nach fünf im Urwald



Fernsehfilm Deutschland 1995 Erstsendung: 05.12.1998 in SWR/SR Autor: Hans-Christian Schmid



Rollen und Darsteller:



Anna____Franka Potente Wolfgang____Axel Milberg Karin____Dagmar Manzel Clara____Farina Brock Johanna____Sibylle Canonica Oliver____Peter Ender Simon____Thomas Schmauser u.a. Kamera: Klaus Eichhammer Schnitt: Hansjörg Weißbrich Musik: Rainer Michel



Sonntag, 17. Februar 2019 (Woche 8)/14.02.2019



18.45 BW: Närrische Wochen im Südwesten



Treffpunkt Narrentreffen Offenburg



"Schelle, Schelle, Sechser", rufen die Narren der Althistorischen Narrenzunft Offenburg. Zu ihrem 175. Geburtstag laden sie in den "Narrenstaat am Kinzigangel" zum Landschaftstreffen Schwarzwald der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte ein. Etwa 6.000 Hästräger und Musikanten aus knapp 50 Narrenzünften haben sich zum Festwochenende angesagt. Sie nehmen zwei Tage lang die Narrenhochburg Offenburg mit ihrem fröhlich-bunten Treiben in Besitz.



23.40 RP: Flutlicht



Studiogast: Alexander Hack (1. FSV Mainz 05) | Bundesliga: VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 | Fußball 3. Liga: Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern | Nah dran: Felix Prangenberg (BMX-Fahrer) | Moderation: Tom Bartels



Mittwoch, 20. Februar 2019 (Woche 8)/14.02.2019



14.45 h: Korrigierten Untertitel beachten!



14.45 Eisenbahn-Romantik



Waldbahnidylle in Rumänien Erstsendung: 20.04.2008 in SWR/SR Folge 673



Freitag, 01. März 2019 (Woche 9)/14.02.2019



22.00 h: Nachgeliefertes Thema und Erstsendedatum beachten!



22.00 Nachtcafé



Die SWR Talkshow Gäste bei Michael Steinbrecher Treue - Nur für Langweiler? Erstsendung: 06.07.2018 in SWR/SR



Samstag, 09. März 2019 (Woche 11)/14.02.2019



12.45 h -16.30 h: Geänderten Programmablauf beachten!



12.45 (VPS 12.44) MARKTCHECK checkt... IKEA Erstsendung: 20.11.2018 in SWR/SR



13.30 Auto-Ikonen: Citroen DS



Die schwebende Göttin Erstsendung: 08.01.2017 in SWR/SR



14.00 Sport extra: Fußball-Regionalliga Südwest SV Waldhof Mannheim - 1. FC Saarbrücken



16.00 Oma kocht am besten (WH von DO)



16.30 Mit Herz am Herd



Lyonerpfanne Erstsendung: 20.10.2018 in SR



00.45 h: Durch die Programmänderung ist der Spielfilm keine Wiederholung.



00.45 Papa auf Probe



Spielfilm Deutschland 2013 Erstsendung: 08.11.2013 in Das Erste Autor: Andreas Heckmann



Rollen und Darsteller:



Moritz____Pasquale Aleardi Nina____Tanja Wedhorn Max____Tom Hoßbach Jule____Camares Amonat Veronika____Alma Leiberg Toby____Rainer Piwek Uschi____Marie Gruber Inge____Isabel Tuengerthal Simay____Jale Arikan Carlo____Tobias J. Lehmann Bob____Eric Langner Hotelmanager____Burkhard Heyl Erste Assistentin____Sarah Maria Besgen Zweite Assistentin____Victoria Deutschmann Dritte Assistentin____Franziska Fuhrmann Peter Falkenstein____Karl Kranzkowski und andere Kamera: Jochen Radermacher Musik: Thomas Klemm



Montag, 11. März 2019 (Woche 11)/14.02.2019



ab 12.15 h: Geänderten Programmablauf beachten!



12.15 (VPS 13.00) Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz Erstsendung: 10.12.2018 in SWR/SR



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Antoine Monot Jr Folge 161



12.45 Liebe versetzt Berge - Alpenglühen 2 Spielfilm Deutschland 2005 Erstsendung: 27.01.2005 in Das Erste Autor: Thomas Kirdorf



Rollen und Darsteller:



Rosa Mayrhofer____Christiane Hörbiger Hannes Seeger____Götz George Carmen Schwertfeger____Sonja Kirchberger Dr. Alois Tischler____Miguel Herz-Kestranek Drago____Juraj Kukura Anette Kowalski____Brigitte Janner Nick Seiler____Oliver Mommsen Quendolin Roggenwiller____Anton Pointegger und andere Kamera: Werner Adams Musik: Günther Illi



Wir erinnern uns: Während einer Reise nach Hamburg lernte die gewitzte Almbäuerin und Hobbykonditorin Rosa Mayrhofer (Christiane Hörbiger) den charmanten Fischhändler Hannes Seeger (Götz George) kennen und lieben. Nach ihrer Hochzeit zogen sie auf Rosas Alm in den österreichischen Alpen - und befinden sich mittlerweile im "verflixten siebten Monat" ihrer Ehe. Der erste Liebesrausch weicht bei Hannes einer Art Höhenkoller: So langsam wird dem Hamburger Seebär die Luft in 1800 Meter Höhe zu dünn. Er vermisst die Seeluft und das Meeresrauschen - und natürlich seinen Fischhandel. Als ihm die malerische Idylle in alpiner Höhe eines Tages endgültig zu viel wird, flieht er kurz entschlossen zurück in seine geliebte Heimatstadt Hamburg. Allerdings steht dort auch nicht alles zum Besten: Hannes' Fischhandel ist pleite! Um über die Runden zu kommen, verdingt sich der mittellose Hannes notgedrungen als Anreißer in einem Nachtlokal auf St. Pauli. Seine temperamentvolle Gattin Rosa schäumt derweil vor Wut und Enttäuschung. Aber so leicht will sie ihre große Liebe nicht aufgeben. Sie folgt Hannes an die Elbe, um sich mit ihm auszusprechen. Allerdings macht die Eifersucht der geplanten Versöhnung einen Strich durch die Rechnung. Denn kaum in Hamburg angekommen, lernt Rosa einen sympathischen EU-Kommissar (Miguel Herz-Kestranek) kennen, der sie zu einem Dinner mit dem amerikanischen Wirtschaftsminister einlädt. Diesen "Flirt" lässt der eifersüchtige Hannes natürlich nicht auf sich sitzen. Um Rosa zu beweisen, dass auch er noch prächtige Chancen bei der Damenwelt hat, bandelt der Lebemann mit einer überaus attraktiven Pharmareferentin (Sonja Kirchberger) an.



Nach dem großen Erfolg der romantischen Komödie "Alpenglühen" inszenierte Regisseur Hajo Gies diese turbulente Liebesgeschichte. Mit charmantem Witz, aufregenden Verwicklungen und einer guten Portion Romantik erzählt der Film von Treue, Heimweh und den Irrungen und Wirrungen des Herzens. In den Hauptrollen glänzen abermals Christiane Hörbiger und Götz George als ungleiches Traumpaar. In weiteren Rollen sind Miguel Herz-Kestranek und Sonja Kirchberger zu sehen.



14.15 Eisenbahn-Romantik (WH von FR) Die Lemvigbahn - Hyggelig durch Dänemark Erstsendung: 08.03.2019 in SWR/SR Folge 957



Dienstag, 12. März 2019 (Woche 11)/14.02.2019



Tierarztgeschichten: Geänderte Folgen-Nummern beachten!



10.25 Tierarztgeschichten



Erstsendung: 11.02.2019 in SWR/SR Folge 26/45



13.30 Tierarztgeschichten



Folge 45/45



Mittwoch, 13. März 2019 (Woche 11)/14.02.2019



10.25 h: Geänderte Folgen-Nr. beachten!



10.25 Tierarztgeschichten (WH von MO) Erstsendung: 12.03.2019 in SWR/SR Folge 45/45



Sonntag, 17. März 2019 (Woche 12)/14.02.2019



18.15 Ich trage einen großen Namen



Moderation: Wieland Backes



Folge 639



Die erste Persönlichkeit verdiente eine Krone für den politischen Seitenwechsel. Dennoch oder gerade deshalb wurde sie auch zum Architekten ihres Landes. Die zweite Person brauchte viele Jahre, um zu ihrer wahren Berufung zu finden. Dann wurde sie mit den höchsten Auszeichnungen dafür belohnt. Auf die Suche nach den beiden großen Namen begeben sich Fritz Frey, Julia Westlake und Axel Bulthaupt. Die Hilfestellung kommt von Anja Höfer.



Montag, 18. März 2019 (Woche 12)/14.02.2019



12.15 h -14.15 h: Geänderten Programmablauf beachten!



12.15 (VPS 13.00) Meister des Alltags Das SWR Wissensquiz Erstsendung: 28.01.2019 in SWR/SR



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Giovanni Zarrella Folge 166



12.45 Garmischer Bergspitzen



Spielfilm Deutschland 2010 Erstsendung: 10.12.2010 in Das Erste Autor: Eva Kummeth und Horst Kummeth



Rollen und Darsteller:



Karl Sailer____Timothy Peach Christa Sailer____Valerie Niehaus Josef Sailer____Franz Buchrieser Hedwig Sailer____Enzi Fuchs Heiko Sailer____Jannik Schümann Isabella Sailer____Pauline Brede Gustl Holdinger____Maximilian Krückl Anni Holdinger____Bettina Redlich Laura Holdinger____Alina Stiegler Alois Markreiter____Christian Hoening Reinhold Bolz____Horst Kummeth Maria Tortora____Angela Ascher Dr. Ranke____Heike Trinker Wigbert Jansen____Wilfried Dziallas Gastjuror____Heinz Winkler und andere Kamera: Johannes Geyer Musik: Hannes M. Schalle



14.15 Eisenbahn-Romantik (WH von FR) Von altem Eisen und neuen Zügen im Sudan Erstsendung: 15.03.2019 in SWR/SR Folge 958



Sonntag, 24. März 2019 (Woche 13)/14.02.2019



18.15 Ich trage einen großen Namen



Moderation: Wieland Backes



Folge 642



Heute suchen Ingo Zamperoni, Julia Westlake und Fritz Frey eine Frau, die für ihre Zeit ungewöhnlich mutig war. Außerdem wird ein Mann gesucht, der hier und da auch Mut brauchte, um seinen Beruf auszuüben. Wenn die Rater mal nicht mehr weiter wissen, springt ihnen Wolfgang Binder als Lotse bei.



Montag, 25. März 2019 (Woche 13)/14.02.2019



12.15 h -14.15 h: Geänderten Programmablauf beachten!



12.15 (VPS 13.00) Meister des Alltags (WH von MO) Das SWR Wissensquiz Erstsendung: 18.03.2019 in SWR/SR



Moderation: Florian Weber



Rateteam: Enie van de Meiklokjes, Bodo Bach, Alice Hoffmann, Christoph Sonntag Folge 171



12.45 Eine Liebe im Zeichen des Drachen



Spielfilm Deutschland/Singapur 2008 Erstsendung: 11.05.2008 in Das Erste Autor: Thomas Hernadi



Rollen und Darsteller:



Alexander Bergmann____Erol Sander Lilin____Li Lin Wong Anna Wellenbach____Denise Zich Philipp Wellenbach____Steffen Wink Lan____Fang Rong Tham____Cheng Pei Pei Lu____Zhu Hou Ren Artur Wellenbach____Roland Schäfer Wolfgang Jäger____Georg Prokop Ezann____Ezann Lee und andere Kamera: Helge Peyker Musik: Volker Barber



Für Alexander Bergmann (Erol Sander) könnte das Leben kaum besser laufen: In der hübschen und sensiblen Medizinerin Anna Wellenbach (Denise Zich) hat er eine wundervolle Verlobte, die er schon bald heiraten möchte, und auch beruflich steht der charmante Jungmanager im Wirtschaftsunternehmen von Annas Vater Artur Wellenbach (Roland Schäfer) kurz vor dem großen Durchbruch. Dann aber soll Alexander in Arturs Auftrag umgehend nach Singapur reisen, um dort gemeinsam mit dessen Sohn Philipp (Steffen Wink) ein wichtiges Energieprojekt voranzutreiben. Anna ist über die plötzliche Geschäftsreise ihres Verlobten alles andere als begeistert, zumal der Asien-Trip mit dem geplanten Hochzeitstermin kollidiert. In einer Mischung aus Zorn und Enttäuschung lässt sie die Hochzeit platzen - und trennt sich im Streit von Alexander. In Singapur angekommen, stürzt der traurige Alexander sich voll in seine Arbeit, um auf andere Gedanken zu kommen. Was er nicht ahnt: Der leichtlebige Philipp, der in Alexander einen Rivalen um die Firmennachfolge sieht, hat eine Intrige geschmiedet, um seinen ungeliebten Vater zu ruinieren. Auf diese Weise will er das Familienunternehmen an sich reißen. Gemeinsam mit dem skrupellosen Geschäftsmann Jäger (Georg Prokop) setzt Philipp die Chinesin Lilin (Li Lin Wong) auf Alexander an. Als seine Assistentin soll sie ihm wichtige Projektentwürfe stehlen. Doch dann geschieht etwas Unerwartetes: Alexander verliebt sich auf den ersten Blick in Lilin. Und auch die junge, alleinerziehende Asiatin fühlt sich sofort zu dem Mann aus Deutschland hingezogen. Schon bald entwickelt sich zwischen den beiden eine zarte Liebesbeziehung. Trotzdem hat Lilin keine Wahl - von Jäger gnadenlos erpresst, kopiert sie Alexanders Entwürfe. Als dann auch noch völlig überraschend Anna in Singapur auftaucht, überschlagen sich die Ereignisse. Während Lilin nach einem Schwächeanfall mit Verdacht auf Leukämie ins Krankenhaus eingeliefert wird, findet Anna durch einen Hinweis ihres intriganten Bruders heraus, dass es eine neue Frau in Alexanders Leben gibt .



Mit "Eine Liebe im Zeichen des Drachen" ist Regisseur Helmut Metzger ("Agathe kann's nicht lassen") ein berührender Liebesfilm gelungen. Vor der faszinierenden Kulisse der Asien-Metropole Singapur erzählt der Film eine ebenso romantische wie dramatische Geschichte von Liebe und Intrige, von Ehre, Eifersucht und Familie. In den Hauptrollen sind Erol Sander ("Die Rosenkönigin"), Denise Zich ("Ein Ferienhaus in Schottland") und Singapurs TV-Star Li Lin Wong zu sehen. In weiteren Rollen spielen Steffen Wink ("Barfuss") und Roland Schäfer ("Der Mann von der Botschaft").



14.15 Eisenbahn-Romantik (WH von FR) Vom Blauen Nil ans Rote Meer Erstsendung: 22.03.2019 in SWR/SR Folge 959



Freitag, 29. März 2019 (Woche 13)/14.02.2019



18.15 h: Für BW: Sendung ist keine WH, sondern eine bearbeitete Fassung.



18.15 BW: Fahr mal hin



Heilquellen, Ziegen und Mordlöcher - im Helfensteiner Land



