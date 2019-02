Paris - Schwache Daten aus dem US-Einzelhandel haben am Donnerstag auf die Stimmung der Anleger an den europäischen Börsen gedrückt. Die im Tagesverlauf eingeheimsten moderate Gewinnen bröckelten am Nachmittag rasch ab. Am Ende standen Verluste zu Buche.

Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx50 büsste nach drei freundlichen Handelstagen 0,62 Prozent auf 3182,66 Punkte ein. Der Pariser Cac ...

Den vollständigen Artikel lesen ...