US Tech-Unternehmen werben erfolgreich Studierende auf der ganzen Welt an. Will die europäische Wirtschaft bei KI aufholen, muss sie endlich in den Wettbewerb um junge Talente einsteigen - und dabei neue Wege gehen.

Europa ist beim globalen Wettrennen um Künstliche Intelligenz (KI) derzeit ein Außenseiter. Als Ursachen werden häufig die Übermacht der US-amerikanischen Wirtschaftskraft, strategische chinesische Investitionen oder der Mangel staatlicher Unterstützung in Europa genannt. All diese Erklärungen sind richtig. Allerdings täuschen sie leicht darüber hinweg, dass Europas Chancen nicht nur von der Politik, sondern genauso von den europäischen Unternehmen abhängen. Diese haben im globalen KI-Wettbewerb ein zentrales Problem: Sie reagieren nur langsam auf den enormen internationalen Wettbewerb um hochspezialisierte Mitarbeiter. In der Konkurrenz mit den milliardenschweren US-Unternehmen um die wenigen jungen KI-Talente können sie nicht bestehen. Sie sollten daher mehr Experten ausbilden und dann auch in Europa halten.

Studien zeigen, dass weltweit bis zu 100.000 KI-Experten fehlen - talentierter Nachwuchs wird also händeringend gesucht. Deshalb sind die Programmierer, Data Scientists und IT-Spezialisten weltweit bei Unternehmen, in verschiedenen Wirtschaftszweigen, Ländern und Regionen begehrt. Das erkennt man nicht nur an den Einstiegsgehältern, die selbst bei Uni-Absolventen ohne Berufserfahrung bereits im sechsstelligen Bereich liegen können, sondern auch am dem bisher unübertroffenen Aufwand, den Unternehmen beim Headhunting und bei der Bindung etablierter Mitarbeiter beitreiben.

Üppige Stipendien, Mentoren, Networking

Die großen amerikanischen Tech-Firmen sind derzeit am erfolgreichsten darin, die weltweit besten Talente anzuziehen. Sie hatten bereits sehr früh erkannt, dass Sie im Wettbewerb um die klügsten Köpfe immer näher an die Studierenden heranrücken müssen. Google bieten zum Beispiel nicht nur Praktika für Doktoranden im KI-Feld an, sondern finanziert auch Stipendienprogramme, die bis zu drei Jahre lang die Ausbildungs- und Lebenshaltungskosten eines Studenten abdecken.

Andere Programme, wie etwa bei Facebook und Amazon, stellen Stipendiaten zusätzlich einen Mentor an die Seite, der sie während ihres Studiums berät, ihnen Einblicke ins Unternehmen gewährt und Beziehungen zu professionellen Netzwerken ermöglicht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...