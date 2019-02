Halle (ots) - Wer sich im eigenen Verwandtenkreis umschaut, wird sehr schnell merken, wie viele Farben ein Führerschein allein in Deutschland haben kann. Dass der Zahn der Zeit etwa im Schriftbild der Papiervarianten kräftig nagen konnte, liegt in der Natur des Materials. Von den Fotos der einst 18-jährigen Führerscheinneulinge ganz abgesehen. Bevor die Welle der Aufregung die Sachlichkeit hinwegspült: Auch andere Personaldokumente gelten nur eine begrenzte Zeit - aus Gründen der Aktualität und der Fälschungssicherheit. Gefordert sind nun die Ämter, den Umtausch flüssig zu organisieren.



