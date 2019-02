Den Widerstand gegen Sozialminister Hubertus Heil (SPD), der eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung anpeilt, begründet der CSU-Abgeordnete Max Straubinger mit seiner eigenen Ehefrau. Diese habe nach 36 Versicherungsjahren einen Rentenanspruch von derzeit gut 500 Euro, der "aufgrund der Heil'schen Eingebung auf 900 und noch mehr Euro angehoben wird", spottete Straubinger am Donnerstagabend im Bundestag. "Das wird eine wunderbare Nummer werden in den Gazetten (...) dass die Frau des Abgeordneten so kräftig in der Rente angehoben wird", fuhr der CSU-Parlamentarier fort. "Das zeigt doch, dass es nach Bedürftigkeitsprüfung nur so ruft."/ax/DP/fba

