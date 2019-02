Freiburg (ots) - Das Aus für den Riesen-Airbus A380 ist ein Schlag ins Kontor für den europäischen Luft- und Raumfahrtkonzern - und es betrifft sein Image und seine Finanzen. Wer einmal mit dem weltgrößten Passagierflugzeug geflogen ist, schwärmt in aller Regel. Fluggesellschaften betrachten das nüchterner. Denn die Technologie ist veraltet, was die Betriebskosten treibt. Ändern könnte man das nur durch eine überarbeitete zweite Generation. Das aber hätte weitere Milliarden Euro verschlungen, und dafür ist die Nachfrage zu gering. Die Dinosaurier sind ausgestorben. http://mehr.bz/uo91



