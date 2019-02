Die Bundesregierung erwägt zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Deutschland die Schaffung eines neuen Finanztopfs. "Wir sprechen über eine Förderung, die die strukturschwachen Regionen sowohl in Ostdeutschland als auch in Westdeutschland im Blick hat", sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) der "Stuttgarter Zeitung", den "Stuttgarter Nachrichten" und der "Badischen Zeitung" (Freitag). Sie ist stellvertretende Vorsitzende der Regierungskommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse".

Die zusätzlichen Finanzmittel in noch ungeklärter Höhe sollen "die Infrastruktur in Stadt und Land" verbessern helfen und "die Stärkung und den Erhalt der Demokratie" fördern, wie Giffey weiter sagte. Nach Informationen der Zeitungen wird die Kommission im Frühjahr erste Zwischenergebnisse ihrer Arbeit präsentieren.

Der bisher für Ostdeutschland geltende Solidarpakt II läuft Ende 2019 aus. Giffey verwies im Zusammenhang mit dem möglichen dritten Solidarpakt auf den Förderbedarf, den es auch in vergleichsweise wohlhabenden Bundesländern gebe: "Auch in Baden-Württemberg gibt es Orte, wo nicht alles super ist." Beispielsweise sei die Kita-Infrastruktur im Südwesten ausbaufähig./shy/DP/zb

AXC0008 2019-02-15/05:33