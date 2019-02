=== *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (08:30 BI-PK), München 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q, Mannheim *** 07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q, Rom *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen Januar *** 08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc, Jahresergebnis, Edinburgh 08:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis, Paris 10:00 DE/Metro AG, HV, Düsseldorf *** 11:00 EU/Handelsbilanz Dezember 11:00 DE/Auftakt der Tarifverhandlungen für private und öffentliche Banken, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q, Purchase 14:00 US/EZB-Direktor Coeure, Rede bei einer Konferenz des Council on Foreign Relations, New York *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: 7,0 zuvor: 3,9 *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,7% zuvor: 78,7% 15:55 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Public Affairs Research Council of Alabama, Birmingham *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 93,0 zuvor: 91,2 - DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2018, Stuttgart - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - DE/Beginn Münchner Sicherheitskonferenz (bis 17.2.) - CN/Abschluss der Handelsgespräche zwischen China und den USA (seit 11.2.), u.a. Teilnahme von US-Chefunterhändler Lighthizer und -Finanzminister Mnuchin, Peking - EU/Ratingüberprüfungen für Belgien (DBRS), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Malta (DBRS), Österreich (DBRS), Portugal (Moody's), Russland (Fitch), Türkei (S&P), Ungarn (S&P) ===

