INF-VERTRAG - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) möchte die Volksrepublik China in einen neuen INF-Vertrag zum Verbot atomarer Mittelstreckenraketen einbeziehen. Kurz vor dem Start der Münchner Sicherheitskonferenz sagte sie: "China müsste einbezogen werden, wenn wir über eine nachhaltige Begrenzung atomarer Mittelstreckenraketen sprechen." Das Land habe "mit der Entwicklung solcher Waffen große Schritte voran gemacht". (SZ S. 2)

BDI - Der Industrieverband BDI verlangt von der Bundesregierung eine Strategie für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz beim Militär. BDI-Präsident Dieter Kempf sagte: "Künstliche Intelligenz wird unsere gesamte Gesellschaft erfassen und auch die Streitkräfte." Die Technologie könne Bundeswehrsoldaten bei Aufklärung und Logistik unterstützen, sie berge aber auch enorme Gefahren, wenn etwa Waffen entwickelt würden, die autonom über Leben und Tod entscheiden könnten. Zur Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Freitag veröffentlicht der BDI einen Forderungskatalog an die Bundesregierung zum Einsatz von KI in der Verteidigungspolitik. (Handelsblatt S. 8)

KONJUNKTUR - Die Wirtschaftsweise Isabel Schnabel sieht mit Blick auf die deutsche Wirtschaft keinen Grund für überzogenen Pessimismus und hält nichts von staatlichen Maßnahmen zur Konjunkturstützung. "Für Schwarzmalerei besteht kein Grund", sagt Schnabel. Gestern war bekannt geworden, dass die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal stagnierte. Deutschland schrammte damit nur knapp an einer technischen Rezession vorbei. Es gebe auch positive Signale wie die anziehende Beschäftigung, so Schnabel. (Börsen-Zeitung S. 7)

LEBENSMITTEL - Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will die Lebensmittelabfälle in Deutschland halbieren. Kommenden Mittwoch stellt sie im Kabinett ihre "Strategie zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung" vor. Wird das Papier wie geplant beschlossen, kommt auf Unternehmen und Verbraucher viel Arbeit zu. Bis 2030 soll sich die Menge der Lebensmittelabfälle halbieren. (FAZ S. 17)

KOHLE - Beim beschleunigten Kohleausstieg bis 2038 erhalten die größten Kohleverstromer RWE, EPH, Steag und Uniper den Anreiz, sich zügig mit der Bundesregierung auf die milliardenschweren Entschädigungen für vorzeitige Abschaltungen zu einigen. Bis Mitte 2020 soll der Deal unter Dach und Fach sein. Erfolgt bis dahin keine einvernehmliche Einigung, kann die Bundesregierung Kraftwerke ohne Konsens abschalten und die Höhe der Entschädigung im Alleingang bestimmen. Das geht aus dem am 26. Januar vorgelegten Bericht der Kohlekommission hervor. (Börsen-Zeitung S. 12)

