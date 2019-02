Moneycab: Pascal Albisser und Alex Kälin, gleich vorweg gefragt: Wie kommt man auf die Idee, das kleinste Radiostudio der Schweiz zu bauen?

Pascal Albisser, Alex Kälin: Die Idee entstand anfänglich aus dem Interesse an automatisierter Musik. Wir merkten dann aber schnell, wie viel möglich ist und entwickelten die Idee immer weiter. Zusätzlich inspirierte uns die Schliessung des Radiostudios in Bern und die allgemeine Ablehnung, für Medien in irgendeiner Form zahlen zu wollen. Automatisierung ist gesamtgesellschaftlich ein Dauerthema mit all den positiven und negativen Aspekten.

Aus welchen Komponenten besteht Sparprogramm.FM?

Hardware-technisch gesehen aus einer einzigen kleinen Platine. Dann benötigen wir im Moment einen Webserver für die Webseite und für die Kommunikation mit unseren Crowdworkern, welche die Musik ganz modern auf ihren Privatgeräten erstellen. Im Grunde genommen liessen sich die Webserver auch noch wegsparen, da diese Aufgaben auch der Pi übernehmen könnte.

Für jene, die vielleicht nicht mit sämtlichen IT-Belangen auf Du und Du stehen: Was ist ein Raspberry Pi?

Ein kostengünstiger Minimal-Computer mit sehr kleinen Anforderungen an Platz und Strom. Mit ihm lassen sich viele Projekte zum Beispiel in der Heimautomatisierung umsetzen. Im Internet finden sich unzählige Projektideen.

«Wir nehmen für die musikalische Leitung gerne Bewerbungen entgegen.»

Alex Kälin und Pascal Albisser, Mitgründer Sparprogramm.FM

Welches waren bei der Entwicklung die grössten Knackpunkte?

Das Aufsetzen des Systems, also Auswahl der richtigen Software, die zum Laufen zu bringen und das System entsprechend abzusichern.

Damit keine SUISA-Gebühren anfallen, «komponiert» Sparprogramm.FM die Musik und die Jingles gleich selbst. Auf welche Weise und mit welchen Vorgaben?

Wir arbeiten mit der Software SonicPi, welche es einem erlaubt, ziemlich einfach "Musik" selber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...