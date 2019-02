Volkswagen hat das VW-Logo grundlegend überarbeitet. Auf den künftigen Elektromodellen soll es für die digitale und elektrische Zukunft stehen. Auch der Name des ersten Elektroautos, das das Logo tragen wird, steht fest.

Volkswagen hat nach Informationen der WirtschaftsWoche das VW-Logo grundlegend überarbeitet. Das neue Emblem kommt ohne den bisherigen 3-D-Effekt aus und lehnt sich an das schlankere Markenzeichen an, das VW in der Nachkriegszeit nutzte. "Das neue Logo funktioniert mit seiner Schlichtheit auf Bildschirmen viel besser, steht also für den Aufbruch in die digitale und elektrische Zukunft", sagt ein beteiligter Insider. Zugleich besinne sich VW damit auf "die großartige Ära des VW Käfer".

