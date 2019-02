The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1952585898 BK OF ENGLD 19/22MTN REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1953778807 ACHMEA BANK 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA 8CHA XFRA CA14875E1025 CAT STRATEGIC MET. EQ00 EQU EUR N

CA DEAM XFRA IE00BHJYDV33 I.M.II-IN.MDAX U.ETF EOA EQ00 EQU EUR Y

CA 2KV XFRA CA29764T1012 ETHER CAPITAL CORP. EQ01 EQU EUR N

CA 3PJ1 XFRA CA83410M1014 SOKOMAN MINLS CORP. EQ01 EQU EUR N