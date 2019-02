FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

INFA XFRA AU000000SDV5 SCIDEV LTD. O.N.

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS

F7HG XFRA GB00B54KZJ47 FSI-STEW.I.APAC LDRS AEOI

6RI XFRA AU000000WBT5 WEEBIT NANO LTD

VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS

IPN1 XFRA US46261V3069 IPASS INC. DL-,001

XFRA CA16934T2020 CHIMATA GOLD CORP.

FC9 XFRA DE000A1YC913 FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.