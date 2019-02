Tesla liefert ab heute in Deutschland aus. Der T3 ist das erste Modell, kostet rund 75.000 Euro, siche rteuer, aber für Fans eine wichtige Markierung dafür, dass das E-Auto auch in Deutschland angekommen ist. Tesla steht damit in der Größenordnung von voraussichtlich 26 bis 28 Mrd. $ Umsatz p.a., kostet aber doppel so viel im Markt, bleibt mithin die teuerste Autoaktie der Welt aber sie ist eine Glaubensfrage. Bisher hält sich der Kurs gut um 300 $. Wer will, der kann: Mit einer Aktie sind Sie bei einer Legende dabei!



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info