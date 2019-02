Die Baader Bank hat das Kursziel für Nestle nach Zahlen von 92 auf 94 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Schweizer Lebensmittelkonzerns sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alles in allem hält er Nestle für fähig, die konzerneigenen, seines Erachtens konservativen Ziele für 2020 zu erreichen./ck/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 17:51 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2019-02-14/22:49

ISIN: CH0038863350