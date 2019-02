Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1286 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Auch zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1347 Franken nur wenig bewegt gegenüber Donnerstagabend. Ähnlich sieht es beim US-Dollar aus, der mit 1,0054 Franken nur knapp über dem Kurs von Donnerstagabend ...

