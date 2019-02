Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Geburtstags von George Washington geschlossen.

Der US-Kongress hat dem Haushaltskompromiss zur Vermeidung eines neuen "shutdowns" zugestimmt. Jetzt fehlt noch die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump, um das bis September geltende Haushaltsgesetz in Kraft zu setzen. Das Weiße Haus hat mitgeteilt, dass Trump unterzeichnen will. Zur Finanzierung des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko will Trump aber zugleich den nationalen Notstand ausrufen. Damit kann er versuchen, sich die Gelder unter Umgehung des Kongresses aus bestehenden Haushaltstöpfen zu beschaffen. Allerdings ist ein zähes Ringen vor den Gerichten um dieses Vorgehen zu erwarten.

Das US-Handelsministerium will die Autoimporte aus Europa nach Angaben aus Branchenkreisen als Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten einstufen. Diese Feststellung sei in dem Bericht enthalten, den das Ministerium für das Weiße Haus erstellt habe, sagte ein Insider aus der europäischen Autobranche am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der Bericht könnte möglicherweise als Grundlage für die Verhängung von Strafzöllen auf Autos dienen, wie sie Präsident Donald Trump immer wieder angedroht hat.

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, Combined Ratio in Prozent, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q18 ggVj Zahl 4Q17 Operatives Erg Gesamt: 2.750 -0,4% 5 2.760 Operatives Erg P/C: 1.300 -1% 6 1.309 Operatives Erg Life&Health: 1.006 -5% 6 1.061 Operatives Erg Asset Management: 677 -3% 5 697 Ergebnis nach Steuern/Dritten 1.760 +23% 5 1.427 Ergebnis je Aktie 4,05 +25% 4 3,25 Combined Ratio: 94,2 -- 4 94,5

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1Q

07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q

08:00 GB/Royal Bank of Scotland Group plc

08:00 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis

10:00 DE/Metro AG, HV

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q

- DE/Daimler AG, Geschäftsbericht 2018

- DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Jahresergebnis

- DE/Vossloh AG, Jahresergebnis

Fortec Elektronik: 0,60 EUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: 7,0 zuvor: 3,9 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,7% zuvor: 78,7% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 93,0 zuvor: 91,2

Stand +/- % S&P-500-Future 2.734,70 -0,32 Nikkei-225 20.900,63 -1,13 Schanghai-Composite 2.689,47 -1,11 DAX 11.089,79 -0,69 DAX-Future 11.090,00 -0,75 XDAX 11.094,41 -0,75 MDAX 23.929,42 0,35 TecDAX 2.564,02 0,60 EuroStoxx50 3.182,66 -0,62 Stoxx50 2.955,51 -0,27 Dow-Jones 25.439,39 -0,41 S&P-500-Index 2.745,73 -0,27 Nasdaq-Comp. 7.426,96 0,09 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,52% +36

Ausblick: Die Börsen in Europa werden mit einer leichteren Handelseröffnung erwartet. Zum einen belasten die Vorgaben der asiatischen Börsen, die teils deutlich im roten Bereich notieren, zum anderen politische Themen. Unter dem Strich dürfte Zurückhaltung vor dem Wochenende dominieren. Vom Brexit gibt es keine positiven Signale. Die britische Premierministerin Theresa May hat im Gegenteil erneut eine Brexit-Niederlage im Parlament einstecken müssen. Leicht positiv gewertet wird, dass US-Präsident Donald Trump den Gesetzentwurf zum Staatshaushalt unterzeichnen will. Allerdings will er zugleich den nationalen Notstand ausrufen, um den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko zu finanzieren. Das dürfte für politische Querelen sorgen. Der kleine Verfalltermin am Terminmarkt könnte am Mittag für etwas Volatilität sorgen.

Rückblick: Leichter - Für Verstimmung sorgte am Nachmittag nach einer bis dahin etwas freundlicheren Tendenz, dass der US-Einzelhandelsumsatz im Dezember enttäuschte. Das Minus von 1,2 Prozent war das stärkste seit 2009. Konjunktursorgen hatte zuvor am Tag bereits das Nullwachstum der deutschen Wirtschaft im vierten Quartal geweckt. Einzelkurse wurden zumeist von Unternehmenszahlen gemacht. Sehr gut kamen die Zahlen von Airbus an. Die Aktie hob um 3,3 Prozent ab. Die Einstellung der Pruduktion des Großraumfliegers A380 wurde im Handel als wirtschaftlich vernünftig bezeichnet. Positiv kamen Geschäftszahlen von Nestle an, der Kurs gewann 1,6 Prozent. In Paris profitierten Schneider Electric von gut ausgefallenen Geschäftszahlen. Die Aktie verteuerte sich um 3,7 Prozent. Renault legten um 1,6 Prozent zu. Für Zuversicht sorgte hier der Ausblick.

Leichter - Für Deutsche Börse ging es um 3,2 Prozent nach unten. Kursbelastend wirkte laut Händlern der eher gedämpfte Ausblick. Bei Thyssenkrupp sorgten sich die Anleger, ob das Unternehmen bald wieder seine Jahresziele einkassieren muss. Das am Dienstag gemeldete bereinigte EBIT von 168 Millionen Euro für das erste Quartal mache es schwierig, das Jahresziel von über 1 Milliarde Euro zu erreichen. Die Aktie verlor weitere 2,9 Prozent. Für Wirecard ging es um 5,5 Prozent nach oben. Hier mehrten sich Hinweise, dass es rund um die jüngsten Vorhaltungen der "FT" zu gezielten Marktmanipulationen gekommen sein könnte. Die Commerzbank übertraf die Konsensschätzungen und zahlt wieder eine Dividende. Das trieb den Kurs um 1,5 Prozent an. Als sehr stark wurden die Zahlen von Gerresheimer bezeichnet, die Aktie sprang um 9,6 Prozent nach oben. Puma gaben nach der Zahlenvorlage und einem als schwach empfundenen Ausblick um 6,4 Prozent nach. Bilfinger legten um 7,5 Prozent zu. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen weiteres organisches Auftrags- und Umsatzwachstum an. Borussia Dortmund verloren 6,5 Prozent. Dem Club droht das Aus im Achtelfinale der Champions League.

Allianz wurden 0,7 Prozent fester gestellt, nachdem der Versicherer mitgeteilt hatte, dass er ein weiteres Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 1,5 Milliarden Euro auflegen wird.

Uneinheitlich - Für eine Stimmungsdämpfer sorgte ein überraschender Rückgang des US-Einzelhandelsumsatzes im Dezember. Der Rückgang war zugleich der stärkste seit 2009. Auch andere Konjunkturdaten vom Tage weckten keine Kauflaune. Allerdings wurden die schwachen Daten im Handel nachvollziehbar mit dem Regierungsstillstand wie auch teilweise arktischen Temperaturen erklärt, was wiederum etwas beruhigte. Zudem richteten sich weiter Hoffnungen an die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Einzelhandelswerte wie Macy's, Kohl's und Nordstrom büßten bis zu 1,6 Prozent ein, hatten zunächst aber deutlicher im Minus gelegen. Cisco stiegen um 1,9 Prozent. Der Netzwerkausrüster hatte die Markterwartungen übertroffen. Dagegen gaben Fossil um 3,3 Prozent nach, weil das Unternehmen eher enttäuscht hatte. Coca-Cola stürzten um 8,4 Prozent ab. Der Getränkeriese hatte es zwar zurück in die Gewinnzone geschafft, umsatzseitig aber schlechter abgeschnitten als erwartet. Um 9 Prozent abwärts ging es mit AIG. Die Waldbrände in Kalifornien und Wirbelsturm "Michael" belasteten das Ergebnis des Versicherers.

Am Anleihemarkt sorgte die Erwartung einer lockeren Geldpolitik nach den enttäuschenden Konjunkturdaten für Käufe. Die Rendite der zehnjährigen Titel fiel um 4,9 Basispunkte auf 2,65 Prozent.

zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.26 Uhr EUR/USD 1,1286 -0,1% 1,1295 1,1274 EUR/JPY 124,56 -0,2% 124,81 124,83 EUR/CHF 1,1347 -0,0% 1,1351 1,1353 EUR/GBR 0,8812 -0,1% 0,8822 0,8821 USD/JPY 110,37 -0,1% 110,49 110,73 GBP/USD 1,2807 +0,1% 1,2796 1,2782 Bitcoin BTC/USD 3.582,01 0,45 3.565,95 3.570,26

Die schwachen US-Konjunkturdaten lasteten auf dem Dollar. Der ICE-Dollarindex verlor im späten Geschäft 0,1 Prozent. Der Euro stieg auf 1,1293 Dollar nach Wechselkursen um 1,1250 am Vorabend. Die Daten zum Eurozonen-BIP stützten die Gemeinschaftswährung etwas. Weil das BIP gleichwohl nur wie erwartet ausgefallen war, schlossen Marktteilnehmer aus der Kursreaktion, dass sich einige Akteure auf ein schwächeres BIP eingestellt hatten.

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,54 54,41 +0,2% 0,13 +19,3% Brent/ICE 64,76 64,57 +0,3% 0,19 +19,1%

