Nachdem die US-Notenbank FED beim Thema steigende Zinsen etwas zurückhaltender geworden ist, haben in den letzten Monaten vor allem Aktien von Banken unter Verkaufsdruck an der Wall Street gelitten. Doch auch hier gab es im Januar Ausnahmen und einige starke Gegenreaktionen nach oben. Dies zeigt ein Blick auf den Chart der Aktie der Bank of America.

Den vollständigen Artikel lesen ...