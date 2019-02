MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone kommen bei der geplanten Übernahme des Onlinemarktplatz-Betreibers Scout24 mit einer lukrativeren Offerte wohl doch noch zum Zug. Die beiden Gesellschaften bieten nun 46 Euro je Scout24-Aktie in bar, wie das im MDax notierte Unternehmen am Freitag in München mitteilte. Scout24 begrüßte die neue Offerte, nachdem die Investoren vor wenigen Wochen noch mit einem Angebot in Höhe von 43,50 Euro abgeblitzt waren. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellten die Aktien am Morgen im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp 11 Prozent auf 46 Euro nach oben.

Der Kaufpreis belaufe sich inklusive Schulden auf etwa 5,7 Milliarden Euro, hieß es weiter. Die Mindestannahmeschwelle für die Offerte liegt bei 50 Prozent plus einer Aktie. Zudem sichern sich die Finanzinvestoren gegen einen möglichen Markteinbruch ab. Sollte der Dax zu stark - um mehr als 27,5 Prozent - fallen, wird die Offerte hinfällig.

Hellman & Friedman selbst hatte das Unternehmen erst vor drei Jahren für 30 Euro je Aktie an die Börse gebracht. Inzwischen sind die Papiere fast komplett im Streubesitz. Im Juli hatten sie ihr Rekordhoch von 48,62 Euro erreicht, waren dann aber zurück gefallen./elm/mis

