Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In den USA bleiben die Börsen wegen des Geburtstags von George Washington geschlossen.

TAGESTHEMA I

Der US-Kongress hat dem Haushaltskompromiss zur Vermeidung eines neuen "shutdowns" zugestimmt. Jetzt fehlt noch die Unterschrift von US-Präsident Donald Trump, um das bis September geltende Haushaltsgesetz in Kraft zu setzen. Das Weiße Haus hat mitgeteilt, dass Trump unterzeichnen will. Zur Finanzierung des Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko will Trump aber zugleich den nationalen Notstand ausrufen. Damit kann er versuchen, sich die Gelder unter Umgehung des Kongresses aus bestehenden Haushaltstöpfen zu beschaffen. Allerdings ist ein zähes Ringen vor den Gerichten um dieses Vorgehen zu erwarten.

TAGESTHEMA II

Das US-Handelsministerium will die Autoimporte aus Europa nach Angaben aus Branchenkreisen als Bedrohung für die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten einstufen. Diese Feststellung sei in dem Bericht enthalten, den das Ministerium für das Weiße Haus erstellt habe, sagte ein Insider aus der europäischen Autobranche am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Der Bericht könnte möglicherweise als Grundlage für die Verhängung von Strafzöllen auf Autos dienen, wie sie Präsident Donald Trump immer wieder angedroht hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: -1,0% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: 7,0 zuvor: 3,9 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 78,7% zuvor: 78,7% 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 93,0 zuvor: 91,2

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.734,70 -0,32% Nikkei-225 20.900,63 -1,13% Hang-Seng-Index 27.857,06 -2,02% Kospi 2.196,09 -1,34% Shanghai-Composite 2.681,77 -1,39% S&P/ASX 200 6.066,10 +0,11%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Überwiegend mit Kursverlusten zeigen sich die Börsen in Ostasien am Freitag. Die Unsicherheit bei den Investoren nehme wieder zu, heißt es. Von den Handelsgesprächen zwischen den USA und China gibt es noch keine Neuigkeiten. Offenbar arbeiten aber beide Seiten an einer Absichtserklärung. US-Präsident Donald Trump hatte angedeutet, die für den 1. März geplante Einführung neuer Strafzölle auf chinesische Waren zu verschieben, allerdings nur, wenn sich die Verhandlungen auf der Zielgeraden befinden. Danach sehe es zur Zeit nicht aus, so ein Teilnehmer. Für Verunsicherung sorgt daneben, dass der US-Einzelhandelsumsatz für Dezember überraschend gesunken ist. Es war zugleich der stärkste Rückgang seit 2009. Allerdings wurde dies im Handel mit dem Regierungsstillstand und dem Wintereinbruch begründet, was wiederum etwas beruhigte. Weitgehend wie erwartet ausgefallene Inflationsdaten für Januar aus China haben keinen größeren Einfluß auf das Handelsgeschehen. Der Haushaltsstreit in den USA ist derweil zwar beigelegt und US-Präsident Trump will den neuen Etat auch unterzeichnen. Allerdings kündigte er an, zugleich den nationalen Notstand auszurufen, um den von ihm geforderten Bau der Grenzmauer zu Mexiko doch durchsetzen zu können. Dies dürfte für politische Querelen sorgen. Hintergrund für das deutlich Minus in Hongkong sind kräftige Abgaben bei den Technologiewerten. Sunny Optical reduzieren sich erneut deutlich, nachdem der Hersteller von Kameralinsen für Smartphones den Markt zur Wochenmitte mit einer Gewinnwarnung verschreckt hatte. Die Aktie des Smartphone-Zulieferers AAC Technologies fällt ebenfalls weiter zurück. Auch Tencent stehen unter Druck.

US-NACHBÖRSE

Für die Nvidia-Aktie ging es im nachbörslichen Handel am Donnerstag deutlich nach oben, obwohl der Entwickler von Grafikprozessoren für das vierte Quartal einen Umsatzeinbruch um 24 Prozent vermeldet hat. Allerdings sei man auf einem guten Weg, um die Nachfrage wieder zu beleben. Die Analysten hatten mit einem noch schlechteren Ergebnis gerechnet. Nvidia vermeldete einen Umsatz von 2,21 Milliarden Dollar, nach 2,91 Milliarden Dollar im Vorjahr. Der Gewinn reduzierte sich um 48 Prozent auf 567 Millionen Dollar, je Aktie verdiente das Unternehmen 0,80 Dollar. Die Analysten hatten lediglich mit 0,75 gerechnet. Der Umsatzausblick für das laufende Quartal liegt knapp unter den Schätzungen des Marktes. Die Nvidia-Aktie gewann 6,2 Prozent auf 164,05 Dollar. Der Halbleiterhersteller Applied Materials vermeldete für das erste Fiskalquartal bei Umsatz und Gewinn einen Rückgang, übertraf aber dennoch die Erwartungen der Analysten. Die Aktie reduzierte sich um 1,5 Prozent auf 40,10 Dollar. Die Oracle-Papiere verloren 1,9 Prozent auf 50,51 Dollar. Berkshire Hathaway, das Investment-Vehikel von Warren Buffett, hat sich von seiner Beteiligung an dem US-Softwarehersteller getrennt, wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht. Zudem wurde auch die Beteiligung an Apple leicht zurückgefahren. Dagegen erwarb Berkshire Hathaway 4,175 Millionen Red-Hat-Aktien. Die Apple-Aktie fiel nachbörslich um 0,5 Prozent auf 169,90 Dollar, Red Hat legten dagegen um 0,4 Prozent auf 180,82 Dollar zu.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.439,39 -0,41 -103,88 9,05 S&P-500 2.745,73 -0,27 -7,30 9,53 Nasdaq-Comp. 7.426,96 0,09 6,58 11,93 Nasdaq-100 7.022,42 0,09 6,54 10,94 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 947 Mio 814 Mio Gewinner 1.577 1.907 Verlierer 1.356 1.035 Unverändert 91 84

Uneinheitlich - Für eine Stimmungsdämpfer sorgte ein überraschender Rückgang des US-Einzelhandelsumsatzes im Dezember. Der Rückgang war zugleich der stärkste seit 2009. Auch andere Konjunkturdaten vom Tage weckten keine Kauflaune. Allerdings wurden die schwachen Daten im Handel nachvollziehbar mit dem Regierungsstillstand wie auch teilweise arktischen Temperaturen erklärt, was wiederum etwas beruhigte. Zudem richteten sich weiter Hoffnungen an die Handelsgespräche zwischen den USA und China. Einzelhandelswerte wie Macy's, Kohl's und Nordstrom büßten bis zu 1,6 Prozent ein, hatten zunächst aber deutlicher im Minus gelegen. Cisco stiegen um 1,9 Prozent. Der Netzwerkausrüster hatte die Markterwartungen übertroffen. Dagegen gaben Fossil um 3,3 Prozent nach, weil das Unternehmen eher enttäuscht hatte. Coca-Cola stürzten um 8,4 Prozent ab. Der Getränkeriese hatte es zwar zurück in die Gewinnzone geschafft, umsatzseitig aber schlechter abgeschnitten als erwartet. Um 9 Prozent abwärts ging es mit AIG. Die Waldbrände in Kalifornien und Wirbelsturm "Michael" belasteten das Ergebnis des Versicherers.

US-ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,50 -3,7 2,53 129,3 5 Jahre 2,47 -5,6 2,52 54,2 7 Jahre 2,55 -5,8 2,61 30,2 10 Jahre 2,65 -5,0 2,70 20,7 30 Jahre 3,00 -3,4 3,03 -7,1

Am Anleihemarkt zeigte sich nach den jüngsten Verlusten eine Gegenbewegung. Die Erwartung einer lockeren Geldpolitik nach den enttäuschenden Konjunkturdaten sorgte für Käufe. Die Rendite der zehnjährigen Titel fiel um 4,9 Basispunkte auf 2,65 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9.40 Uhr % YTD EUR/USD 1,1289 -0,1% 1,1295 1,1253 -1,5% EUR/JPY 124,62 -0,2% 124,81 124,97 -0,9% EUR/GBP 0,8812 -0,1% 0,8822 0,8780 -2,1% GBP/USD 1,2810 +0,1% 1,2796 1,2814 +0,5% USD/JPY 110,40 -0,1% 110,49 111,06 +0,7% USD/KRW 1129,70 +0,0% 1129,30 1126,90 +1,4% USD/CNY 6,7753 +0,0% 6,7722 6,7736 -1,5% USD/CNH 6,7879 +0,1% 6,7791 6,7850 -1,2% USD/HKD 7,8475 +0,0% 7,8475 7,8471 +0,2% AUD/USD 0,7091 -0,2% 0,7104 0,7104 +0,6% NZD/USD 0,6828 -0,1% 0,6836 0,6821 +1,7% Bitcoin BTC/USD 3.580,01 +0,4% 3.565,95 3.569,06 -3,8%

Die schwachen US-Konjunkturdaten lasteten auf dem Dollar. Der ICE-Dollarindex verlor im späten Geschäft 0,1 Prozent. Der Euro stieg auf 1,1293 Dollar nach Wechselkursen um 1,1250 am Vorabend. Die Daten zum Eurozonen-BIP stützten die Gemeinschaftswährung etwas. Weil das BIP gleichwohl nur wie erwartet ausgefallen war, schlossen Marktteilnehmer aus der Kursreaktion, dass sich einige Akteure auf ein schwächeres BIP eingestellt hatten.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 54,53 54,41 +0,2% 0,12 +19,3% Brent/ICE 64,76 64,57 +0,3% 0,19 +19,1%

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 02:04 ET (07:04 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.