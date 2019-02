Der Versicherer Allianz hat am Freitagmorgen seine Zahlen für das abgelaufene Jahr vorgelegt. Das sind die wichtigsten Fakten.

Die Allianz gibt sich nach einem erneuten Rekordgewinn für das neue Jahr vorsichtig. Das operative Ergebnis stieg 2018 vor allem dank der Sachversicherungs-Sparte um vier Prozent auf 11,5 Milliarden Euro und lag damit am oberen Ende der eigenen Erwartungen, wie Europas größter Versicherer am Freitag in München mitteilte. Die wichtigsten Fakten in der Blitzanalyse:

Der Konzern fiel mit 11,5 Milliarden Euro leicht über den Erwartungen aus. Analysten hatten mit 11,4 Milliarden Euro gerechnet. Im Vorjahr standen an dieser Stelle 11,1 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg in dieser Zeit ebenfalls um 3,5 Prozent auf 130,6 Milliarden Euro. Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll um üppige 12,5 Prozent auf neun Euro je Aktie steigen. Im Verhältnis zum aktuellen Kurs entspräche das einer hohen Dividendenrendite von rund 4,8 Prozent.Als Konzernergebnis peilt die Allianz in diesem Jahr nun 11,5 Milliarden Euro an, mit einer Spanne von 500 Millionen nach oben wie nach unten.

Das fällt positiv auf

Unter allen 30 Dax-Konzernen verdient nur Volkswagen operativ mehr Geld als die Allianz. Auf Negativnachrichten wie Gewinneinbrüche, revidierte Prognosen oder ähnliches müssen sich Allianz-Aktionäre also nicht einstellen.

Das operative Ergebnis stieg im abgelaufenen Jahr im Vergleich zu 2017 von 11,1 auf 11,5 Milliarden Euro. Die ...

